Журналист Fox News, который оскорбил Путина, прокомментировал свое увольнение

Журналист телеканала Fox News Билл О'Рейли, который был уличен в сексуальных домогательствах и оскорбил российского президента Владимира Путина , прокомментировал свое увольнение. Об этом информирует NPR.

Как сказано в материале, ведущий сделал заявление о том, что он находит решение медиахолдига "чрезвычайно разочаровывающим". О'Рейли также сказал, что ему приходится завершить работу на телеканале "из-за совершенно необоснованных требований".

Об увольнении журналиста стало известно после того, как пять женщин, которые работали с ним или появлялись в его передаче, обвинили его в сексуальных домогательствах.