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Fox News удалил имя уволенного журналиста из названия его телепередачи
Фото: Билл О’Рейли, Globallookpress.com
Телеканал Fox News после увольнения журналиста Билла О’Райли, который оскорбил президента России Владимира Путина и обвинялся в домогательствах к женщинам, убрал его имя из названия телепередачи.
Как сообщает The Hill, шоу, ведущим которого был журналист, называлась «O'Reilly Factor», теперь называется просто «The Factor».
Ранее стало известно, что журналист Билл О’Райли, который назвал президента России Владимира Путина убийцей в ходе своего интервью с американским лидером Дональдом Трампом, уволен с телеканала Fox News.
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