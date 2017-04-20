Fox News удалил имя уволенного журналиста из названия его телепередачи

Телеканал Fox News после увольнения журналиста Билла О’Райли, который оскорбил президента России Владимира Путина и обвинялся в домогательствах к женщинам, убрал его имя из названия телепередачи.

Как сообщает The Hill, шоу, ведущим которого был журналист, называлась «O'Reilly Factor», теперь называется просто «The Factor».