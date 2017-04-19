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Захарова главе ЦРУ: рукописи не горят, а твиты не уничтожаются
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила главе ЦРУ Майку Помпео, раскритиковавшему WikiLeaks, что он сам пользовался этим ресурсом. Об этом сообщает Рамблер со ссылкой на Russia Today.
Ранее Помпео назвал WikiLeaks связанной с Россией «враждебной разведывательной службой», которая сотрудничает с ГРУ. По его мнению, организация вдохновляет людей устраиваться в разведывательные структуры для их разоблачения. Также Помпео сказал, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж - «предатель».
В ходе брифинга с журналистами Захарова заявила, что 24 июля 2016 года Помпео привел опубликованную WikiLeaks переписку Демократической партии как доказательство того, что экс-президент США Барак Обама и вся партия «подыгрывали» на выборах Хиллари Клинтон.
«Ну, либо эти предатели, и WikiLeaks туда же, но тогда надо и себя туда же записать, если ты пользовался этими материалами и еще их цитировал в поддержку своих версий. Либо как-то разобраться. Ну как же так, если вы сами пользуетесь этими материалами, так определитесь: это предатели, это люди, работающие на Россию, или что это? Так не может быть», - отметила Захарова.
По ее словам, Помпео позже удалил этот твит, но его копия сохранилась. «Еще Булгаков писал, что рукописи не горят, а уж твиты-то тем более не уничтожаются», — заключила официальный представитель МИДа.
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