Захарова главе ЦРУ: рукописи не горят, а твиты не уничтожаются

Ранее Помпео назвал WikiLeaks связанной с Россией «враждебной разведывательной службой», которая сотрудничает с ГРУ . По его мнению, организация вдохновляет людей устраиваться в разведывательные структуры для их разоблачения. Также Помпео сказал, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж - «предатель».

«Ну, либо эти предатели, и WikiLeaks туда же, но тогда надо и себя туда же записать, если ты пользовался этими материалами и еще их цитировал в поддержку своих версий. Либо как-то разобраться. Ну как же так, если вы сами пользуетесь этими материалами, так определитесь: это предатели, это люди, работающие на Россию, или что это? Так не может быть», - отметила Захарова.

По ее словам, Помпео позже удалил этот твит, но его копия сохранилась. «Еще Булгаков писал, что рукописи не горят, а уж твиты-то тем более не уничтожаются», — заключила официальный представитель МИДа.