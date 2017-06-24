Трамп: грустно, что Обама ничего не сделал, зная о «вмешательстве России»

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший глава государства Барак Обама знал о «вмешательстве России в выборы США», но ничего не сделал, чтобы предотвратить его. Об этом лидер страны рассказал в интервью телеканалу Fox.

«Я только сегодня узнал, что Обама был проинформирован о России задолго до выборов, но ничего с этим не сделал, но никто не хочет поднимать эту тему», — цитиурет Трампа The Hill.

По словам американского лидера, сотрудники ЦРУ выдали Обаме информацию о России задолго до выборов.

«Иначе говоря, если у него была эта информация, то почему он ничего не сделал? Он должен был как-то действовать. Это грустно», — рассказал Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что администрация бывшего главы Белого дома Барака Обамы должна была пресечь возможное вмешательство России в американские выборы 2016 года.