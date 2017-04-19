Захарова о заявлениях главы ЦРУ: рукописи не горят, а твиты не уничтожаются

«Не могу не обратить внимание на высказывание директора ЦРУ Майка Помпео. Критика России, «вмешательство России в выборы», даже не в выборы, а во внутренние дела других государств, Россия — территория пропаганды в лице RT... Всё традиционный набор, в той или иной вариации мы это слышали», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что основной удар пришёлся по WikiLeaks , и именно этот сайт «вызвал гнев директора ЦРУ». По словам Помпео, данный интернет-ресурс якобы сотрудничал с российскими спецслужбами, а главный редактор сайта Джулиан Ассанж является предателем.

«Хотя, по мнению ЦРУ, все эти интернет-ресурсы и эти люди являются предателями, работают на другие страны и так далее, сам он (Помпео. — RT) ресурсом WikiLeaks пользовался весьма успешно», — отметила дипломат.

Захарова рассказала, что в записи в социальной сети Twitter от 24 июля 2016 года Помпео отметил опубликованный порталом материал электронной переписки Демократической партии как доказательство того, что в ходе праймериз занимавший пост президента США Барак Обама и вся партия «подыгрывали» участвовавшей в предвыборной гонке Хиллари Клинтон

«Ну либо эти предатели, и WikiLeaks туда же, но тогда надо и себя туда же записать, если ты пользовался этими материалами и ещё их цитировал в поддержку своих версий. Либо как-то разобраться. Ну как же так, если вы сами пользуетесь этими материалами, так определитесь: это предатели, это люди, работающие на Россию, или что это? Так не может быть», — заявила она.

Представитель МИД добавила, что твит был удалён, но его копия сохранилась. Дипломат также выразила удивление тем, что о способности твитов сохраняться не был осведомлён директор ЦРУ.

«Ещё Булгаков писал, что рукописи не горят, а уж твиты-то тем более не уничтожаются», — заключила она.