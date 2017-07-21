Путин рассказал о тайнах, которые хотел бы раскрыть

Президент России Владимир Путин рассказал о тайнах мироздания, которые он хотел бы разгадать. По словам президента, его интересует тайна создания Вселенной.

"Скажем история мироздания и создания нашей Вселенной и Солнечной системы - это очень интересно. Мне бы очень хотелось ее разгадать, мне бы очень хотелось понять, что лежит в основе формирования Солнечной системы - это большой взрыв или какие-то другие явления", - поделился Путин.

Президент также признался, что его интересует, как зарождалось народное движение в Новгороде, как происходила консолидация народов и этносов на огромной территории, которую занимает наша страна, как одни этносы исчезали и появлялись другие, как они взаимодействовали между собой.