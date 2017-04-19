Захарова заявила, что Facebook уже несколько лет верифицирует ее аккаунт

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что Facebook уже несколько лет под разными предлогами не может присвоить ее аккаунту в социальной сети специальный значок, подтверждающий подлинность страницы публичного лица.

Захарова отметила, что ее личная страница в Facebook "достаточно популярна, посещаема", при этом многие пользователи социальных сетей спрашивают Захарову действительно ли это ее страница, а не "фейковая".

"На каком-то этапе пару лет назад я поняла, что каждому отвечать достаточно сложно, но действительно должна быть чёткая информация, если речь идёт о публичном человеке то и аккаунт должен быть верифицирован. Как вы знаете в Фейсбуке есть соответствующая опция и возможность верифицировать страницы помещая на них специальные значки. Мы направили запрос в офис этой компании с просьбой, и все материалы, все о том кем я являюсь, с просьбой присвоить верифицированный значок моему аккаунту для того, чтобы не было фейковых страниц, чтобы пользователи могли пользоваться своим правом на достоверную информацию. Что вы думаете, значок пытаемся получить до сих пор", — рассказала Захарова.

"Объяснения были и комичными и странными, сначала нам говорили, что нужно больше количества пользователей собрать на странице… Потом начали говорить о технических накладах, что сложно через офис в Штатах предоставлять эти значки. Ну, как-то, вот представителям, в том числе несистемной оппозиции такие значки многим выдавались, и не только им. По какому принципу выдаются значки очень сложно понять", — добавила она.