Финский отель встречает Трампа словами «na zdorovie»

«Kippis! Keep peace («Сохраняйте мир» — прим. ВЗГЛЯД). Так мы говорим, когда чокаемся бокалами — это «na zdorovie» на финском», — написано на баннере, размещенном на сайте сети отелей Kamp.

На изображении также имеются три флага — американский, финский и российский — и нарисованы два соприкасающихся бокала.

СМИ сообщали, что президентский люкс в отеле Kamp в центре Хельсинки уже занят. Финская пресса писала, что груз, который американские самолеты доставляют в столицу Финляндии , американцы разгружают в сопровождении финской полиции в отель St. George, принадлежащий сети гостиниц Kamp.

Ранее посвященное встрече Путина и Трампа пиво приобрело популярность в Хельсинки.