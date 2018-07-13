Финский отель встречает Трампа словами «na zdorovie» 

Финская сеть отелей Kamp, которая, предположительно, примет у себя президента США Дональда Трампа на время саммита с российским лидером Владимиром Путиным, разместила баннер со словами «na zdorovie».
«Kippis! Keep peace («Сохраняйте мир» — прим. ВЗГЛЯД). Так мы говорим, когда чокаемся бокалами — это «na zdorovie» на финском», — написано на баннере, размещенном на сайте сети отелей Kamp.
На изображении также имеются три флага — американский, финский и российский — и нарисованы два соприкасающихся бокала.
СМИ сообщали, что президентский люкс в отеле Kamp в центре Хельсинки уже занят. Финская пресса писала, что груз, который американские самолеты доставляют в столицу Финляндии, американцы разгружают в сопровождении финской полиции в отель St. George, принадлежащий сети гостиниц Kamp.
Ранее посвященное встрече Путина и Трампа пиво приобрело популярность в Хельсинки.