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Медведев о нападках Навального: лживые продукты политических проходимцев
Фото: Рамблер
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал нападки оппозиционера Алексея Навального в свой адрес абсолютно лживыми продуктами политических проходимцев.
В среду Медведев представляет отчет о деятельности правительства РФ за 2016 год.
"Я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев и считал бы, что уважаемая мною фракция Коммунистической партии РФ должна от этого воздерживаться", — сказал Медведев, отвечая на вопрос депутата от КПРФ в Госдуме.
Навальный ранее разместил на своем канале в YouTube фильм, в котором утверждается, что Медведев при помощи некоммерческих фондов якобы обзавелся разнообразным имуществом. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова заявила, что материал Навального носит ярко-выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Медведев в свою очередь сказал, что за "так называемыми расследованиями" скрывается попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и шкурных целей, и назвал такое поведение "бесчестной позицией".
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