Медведев закончил речь перед депутатами словами Суворова

Председатель правительства России Дмитрий Медведев закончил основную часть выступления перед депутатами Госдумы цитатой русского полководца Александра Суворова. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 19 апреля.

«Александр Васильевич Суворов говорил, что природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет. Мы, жители России, все одолеем. Хорошие слова, я в этом тоже уверен», — сказал премьер-министр.

Подводя итоги работы правительства за 2016 год, он заявил, что показатели в разных отраслях говорят о том, что направление выбрано правильное. «Ни трудности в экономике, ни внешние вызовы не помешают нам добиваться поставленных целей», — подчеркнул он.