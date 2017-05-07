В Эстонии перезахоронят останки бойцов Красной армии

Останки более чем 100 бойцов Красной армии, погибших при освобождении Эстонии от фашистов, в воскресенье будут перезахоронены на кладбище города Маарду близ Таллина, сообщила городская мэрия.

На мемориальном участке кладбища Маарду состоится перезахоронение останков воинов, погибших во Второй мировой войне. В этом году будут преданы земле останки более 100 солдат, из которых установлены имена восьмерых бойцов. Поисковые работы на территории Эстонии провели активисты военно-исторического объединения Vironia.

Мэрия приглашает принять участие в траурно-торжественной церемонии жителей города, ветеранов и представителей дипломатических миссий России, Белоруссии и Казахстана. Ветеранам и жителям Маарду будет предоставлена возможность добраться до места проведения перезахоронения специальным транспортом.

Церемонии перезахоронения проводятся на Маардуском мемориале ежегодно с 2005 года. На данный момент на нем захоронены 942 человека. На территории городского кладбища Маарду в этом году начнется строительство мемориальной часовни, которое планируется завершить к весне следующего года.