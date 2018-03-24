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Песков прокомментировал расследование дела Скрипаля
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Песков прокомментировал расследование дела Скрипаля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Суть Событий
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Желание России помочь Великобритании разобраться с обстоятельствами отравления в Солсбери, взаимодействовать по делу Скрипаля не встречает взаимности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наше желание способствовать каким-то образом выяснению обстоятельств произошедшего, взаимодействовать в этих целях не встречает взаимности. Наши намерения и попытки на разных уровнях что-либо объяснить натыкаются на стену непонимания и стену нежелания слушать. Попросту говоря, британский посол не приходит в МИД Российской Федерации, когда там сидят люди, готовые ответить на любые вопросы", — сказал Песков в интервью телеканалу «МИР 24».
Он напомнил, что неизвестно, какую информацию использовала премьер Британии Тереза Мэй в ходе контактов со своими европейскими коллегами, какой объем информации о происшествии в Солсбери имеется у британцев, что произошло там на самом деле. «Соответственно, мы просто не можем судить о том, что стало причиной такой реакции», — заметил Песков.
"Обвинения настолько серьезные, что они не могут выдвигаться голословно. Или они не могут выдвигаться в сослагательном наклонении. Они могут выдвигаться только утвердительно и будучи подкрепленными конкретными доказательствами", — добавил он.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.
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