Загайнов: Киев применяет двойные стандарты в вопросе прав человека

Евгений Загайнов. Украина применяет двойные стандарты при решении вопросов по правам человека, заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при ООН

Выступая на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, Загайнов коснулся ранее прозвучавшего там же выступления замглавы МИД Украины Сергея Кислицы, который обвинил РФ в "агрессии".

"Речь идет о продолжении информационной кампании против России, насаждении на Украине подлинной ненависти ко всему российскому. Наглядно продемонстрирована практика двойных стандартов", — сказал Загайнов.

Он напомнил, что " правительство Украины подвергается серьезнейшей критике со стороны структур ООН за грубейшие нарушения прав человека". По его словам, "в соответствующих докладах речь идет о незаконных арестах, исчезновениях, пытках, случаях давления на судейский корпус и прокуратуру со стороны властей и радикальных националистов".

Загайнов также отметил "отсутствие прогресса в расследовании трагедии в Одессе, а также в других кровавых преступлениях, о вытеснении из общественной жизни и медийного пространства русского языка, родного для миллионов украинцев".

"Об этих фактах украинская делегация вновь предпочла промолчать", — подчеркнул он.

Москва неоднократно заявляла, что Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Киев же по-прежнему обвиняет РФ в "военной агрессии".