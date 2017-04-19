В Крыму — засадить

В начале апреля ученые из Никитского ботанического сада в Крыму предложили засадить южный берег полуострова оливковыми рощами. Специалисты уверены: регион имеет все шансы стать центром производства оливкового масла и сделать маслины своим стратегическим продуктом. Пока высадка рощ носит скорее экспериментальный характер. Крым — единственное место в России и самое северное в мире, где плодоносят оливковые деревья. Здешние сорта отличаются морозоустойчивостью, а их распространение на полуострове имеет давнюю историю. «Лента.ру» выясняла, возможно ли превратить Южный берег Крыма (ЮБК) в цветущий оливковый сад и во сколько обойдется амбициозный проект.

История выращивания оливковых деревьев в Крыму насчитывает несколько веков. Первые упоминания относят еще к греческим колонистам, которые привезли на полуостров маслину во II тысячелетии до нашей эры. Но всерьез разведением этой культуры в Крыму впервые занялся граф Воронцов, бывший государевым наместником на полуострове. Тысячи деревьев, высаженных в Алупке, выполняли сразу две функции: декоративную и экономическую.

Деревья на южных склонах высаживали на расстоянии десяти метров друг от друга. С каждого получали до 20 литров масла. Из-за трудоемкости процесса стоимость бутылки масла доходила до одного рубля — позволить его покупку могли лишь обеспеченные люди.

«При царской России Крым осваивался богатыми людьми, такими как Воронцов. Они засаживали земельные угодья оливковыми рощами. Но не с целью экономической выгоды, а, скорее, как декорацию. Чтобы воссоздать на южном берегу атмосферу Средиземноморья. При этом сами плоды не употреблялись владельцами поместий в пищу. Никакой консервации тогда не было», — рассказывает заведующий лабораторией субтропических и орехоплодных культур Никитского ботанического сада (НБС) Сергей Хохлов . Впервые эта технология была разработана как раз в Таврическом казенном ботаническом саду, который позже получил название Никитский. Работы с крымской маслиной здесь приняли колоссальный масштаб, в начале XX века насчитывалось до 400 деревьев. В те же годы появились первые плантации для производства масла.

Существующие технологии консервации маслин и оливок в Крыму с тех пор не изменились. В отличие от продукции из Испании и Италии, которые можно найти на прилавках российских магазинов, на полуострове используется кисломолочный способ консервации, а не уксусный. Это позволяет сохранить оригинальный вкус, цвет и маслянистость.

Оливки могут расти не во всем Крыму, а лишь на южном берегу: от Судака по узкому побережью до бухты Ласпи в Севастополе. Это полоса протяженностью около 150 километров. Ширина пригодных для высадки земель — от километра до десяти. Территория расположена между морем и горами, защищающими деревья от северных ветров. Впрочем, превратить все эти площади в цветущие сады невозможно: на ЮБК ведется активная застройка. Хотя появление отдельных плантаций и рощ позволило бы разнообразить рекреационную зону, а кроме того, принести полуострову экономическую выгоду.

По оценке специалистов из НБС, один гектар, засаженный оливковыми деревьями, обойдется в полтора миллиона рублей при цене одного саженца в среднем 300 рублей. Инвестиции окупятся не сразу — как правило, оливы начинают плодоносить на седьмой год после высадки. Но в Никитском ботсаду были разработаны новые сорта, которые дают плоды уже в 4-5-летнем возрасте. При этом плотная посадка — по четыре саженца на метр — позволяет наладить производство масла.

Дополнительные трудности создает то, что саженцы для крымских почв нужно выращивать в специальных маточниках. «Закупать за границей можно, но не факт что они приживутся в нашем климате. Одно из крымских хозяйств купило в Испании в прошлом году 300 саженцев маслин. Этой зимой, которая не была аномально холодной, почти все они обмерзли», — отметил Хохлов.

В отличие от южных сортов, крымские славятся своей морозоустойчивостью. Это качество позволяет деревьям переносить холода до минус одиннадцати градусов, в то время как более южные породы — родом из Средиземноморья — погибают уже при минус двух. «Мы ведем селекцию где-то с 1950-х годов, — поясняет директор НБС Юрий Плутагарь. — Когда были сильные морозы в Греции в 1976 году, у них померзли оливки и греки обратились в Советский Союз. У нас самый северный ареал этого вида и зимостойкие сорта. Они до сих пор там с успехом культивируются». По его словам, после развала СССР контакты с греками были нарушены, но сейчас они постепенно восстанавливаются.

Более того, спрос на морозостойкие деревья высок и среди испанских производителей, которые высаживают деревья в горных районах. Выведенные в Крыму маслины могут расти на высоте до полутора тысяч метров над уровнем моря. Селекция деревьев в саду ведется по двум направлениям: для изготовления масла и производства оливок для консервации.

Из-за отсутствия дополнительных площадей и инвестиций у Никитского ботсада пока нет возможности заниматься производством саженцев. По сути, ботсад — это библиотека, где хранятся образцы тысяч растений. Некоторые из них, такие как персики, яблоки, абрикосы, груши и сливы, могут расти на всем полуострове, более теплолюбивые — инжир, гранат, фейхоа, зизифус, киви и маслины — лишь на южной его части.

В странах Средиземноморья фермеры выращивают оливы буквально на каждом свободном клочке земли. В первую очередь, из-за экономической выгоды. При минимальном уходе на протяжении долгих лет садоводы получают хороший урожай, а значит, и стабильный доход.

Впрочем, для того чтобы обеспечивать крымских фермеров и производителей необходимым количеством саженцев, ботсаду требуются новые площадки. «Отдать Южный берег Крыма только под маслины нереально, потому что это и житница, и здравница. Сейчас свободных земель очень мало. Но увеличить площади вполне реально, например в рамках госпрограммы. Маслина довольно пластичная культура, она может расти на буераках и косогорах», — резюмировал заведующий лабораторией ботсада Хохлов.

По его словам, в Крыму разработана программа возрождения садов и виноградников. Совместно с Минсельхозом планируется засадить до 20 гектаров земли. Но говорить о производстве в промышленных объемах пока преждевременно. В некоторых районах придется с нуля восстанавливать погибшие сады. Кроме того, за прошедшие в составе независимой Украины 23 года в некоторых позициях сельское хозяйство полностью утратило производительность.

Экспериментальные площадки для выращивания маслин, киви и других экзотических растений начали возрождаться в отделении филиала «Ливадия», который принадлежит винодельческому комбинату «Массандра». Здесь посадили два сорта средиземноморских маслин, тринадцать сортов граната, два — бразильской фейхоа, девять — кизила, восемь — хурмы. Самый большой участок — около 60 соток — отведен под киви. Несмотря на то что саженцы тяжело приживаются и требуют повышенного внимания, ежегодно собирают до шести тонн урожая.

«Эксперимент по выращиванию экзотических фруктов на нашем участке в поселке Кореиз был возрожден уже при России, буквально в прошлом году, — рассказывает «Ленте.ру» гендиректор винодельческого предприятия «Массандра» Янина Павленко . — На первом этапе мы привели участок в порядок, провели комплекс агротехнических работ. Уже в этом году работу ставим на научную основу. Буквально через неделю к нам приедут коллеги из Никитского ботанического сада. Будут взяты пробы почвы на соответствие тех или иных культур, совместно мы сделаем ревизию сортового состава». По ее словам, сорта, не прошедшие испытания, будут заменены.

Впервые плодовые культуры на территории «Ливадии» были высажены еще в 1991 году, однако тогда участок не получил должного ухода, и площадь посадок с каждым годом сокращалась. «У "Массандры" порядка 10 тысяч гектаров земли, под виноградниками — 4 тысячи. Разумеется, в планах масштабные посадки винограда, однако на той земле, которая непригодна для его выращивания, можно разместить экзотические фрукты», — добавила Павленко.