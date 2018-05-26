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Песков пошутил, что белые ночи делают инвесторов на ПМЭФ сговорчивее
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Песков пошутил, что белые ночи делают инвесторов на ПМЭФ сговорчивее 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, почему международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге, пошутив, что из-за белых ночей и отсутствия сна инвесторы становятся более сговорчивыми.
В ходе интервью в программе «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном на НТВ Пескова спросили, была ли специально выбрана Северная столица, где разводят мосты, для международного экономического форума, чтобы можно было также легко разводить иностранных инвесторов.
Запись программы проводилась на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума.
"Отчасти, наверное, конечно, можно highly likely предположить, что это было причиной. Но дело в том, что (форум) проходит, когда белые ночи, когда инвесторы не спят, их можно брать теплыми. Никогда не темнеет, спать невозможно. И эта пытка бодрствованием — она приводит к сговорчивости", — пошутил Песков.
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