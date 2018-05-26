Песков пошутил, что белые ночи делают инвесторов на ПМЭФ сговорчивее

В ходе интервью в программе «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном на НТВ Пескова спросили, была ли специально выбрана Северная столица, где разводят мосты, для международного экономического форума, чтобы можно было также легко разводить иностранных инвесторов.

Запись программы проводилась на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума.

"Отчасти, наверное, конечно, можно highly likely предположить, что это было причиной. Но дело в том, что (форум) проходит, когда белые ночи, когда инвесторы не спят, их можно брать теплыми. Никогда не темнеет, спать невозможно. И эта пытка бодрствованием — она приводит к сговорчивости", — пошутил Песков.