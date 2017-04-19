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Клименко: студенты не должны зубрить то, что им не пригодится
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Школьников и студентов необходимо обучать работать с новым ПО, заявил в интервью «Известиям» советник президента России, председатель правления Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко.
«Проблемы с этим есть. В одном из университетов я решил посмотреть, чему учат студентов-программистов. Оказалось, что старому языку программирования «Паскаль», — рассказал он.
Советник президента отметил, что сейчас студентам необходимы знания других языков, однако система консервативна и в нее сложно привнести новое.
«Нет ни одной дисциплины, которая менялась бы с такой скоростью, как ИТ. Еще 10 лет назад «Паскаль» был вполне актуален....» — отметил он.
Клименко рассказал, что «много общается» с Минобрнауки по этому вопросу.
«Во многих региональных вузах для поступления на кафедру информатики, по логике, требуется знание информатики. Но вступительные экзамены при этом — по физике. Преподаватели привыкли принимать физику. Они считают, что физика — «царица наук», — сказал Герман Клименко.
При этом он отметил, что подростки начинают программировать в 15–16 лет, но вместо информатики и языков программирования они «зубрят то, что им никогда не пригодится».
«Физика в действительности им не нужна. Мы с главой компании «1С» Борисом Нуралиевым всячески убеждаем Минобрнауки в важности этой темы. Понимание есть», — подчеркнул советник главы государства.
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