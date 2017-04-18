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Рамблер/новости

Лавров дал практичный совет дипломатам, как повысить рождаемость

Лавров дал практичный совет дипломатам, как повысить рождаемость
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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров посоветовал дипломатам убрать телевизор из спальной комнаты «в интересах решения демографической проблемы». Слова главы МИД РФ передает портал LIFE.
«Всё правильно, но в интересах решения демографической проблемы телевизор надо перенести в гостиную, а в спальне убрать», — заявил Лавров.
Свое заявление Лавров сделал во время осмотра нового комплекса зданий российского посольства в Сухуми. На слова Лаврова хозяйка одной из квартир ответила: «Да, это правильно». Министру также показали внутренний двор с бассейном под открытым небом. Главу ведомства сопровождал президент Абхазии Рауль Хаджимба. Политик заявил, что развитие и укрепление отношений с Россией – «это жизненная необходимость для народа (абхазского – прим. Рамблер/новости)».
Россия признала независимость Абхазии в августе 2008 года. Российское посольство в республике открылось в феврале 2009 года. 19 апреля Сергей Лавров проведет переговоры с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и министром иностранных дел республики Дауром Кове.
Политика
МИД
Рауль Хаджимба Сергей Лавров
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