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Лавров дал практичный совет дипломатам, как повысить рождаемость
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров посоветовал дипломатам убрать телевизор из спальной комнаты «в интересах решения демографической проблемы». Слова главы МИД РФ передает портал LIFE.
«Всё правильно, но в интересах решения демографической проблемы телевизор надо перенести в гостиную, а в спальне убрать», — заявил Лавров.
Свое заявление Лавров сделал во время осмотра нового комплекса зданий российского посольства в Сухуми. На слова Лаврова хозяйка одной из квартир ответила: «Да, это правильно». Министру также показали внутренний двор с бассейном под открытым небом. Главу ведомства сопровождал президент Абхазии Рауль Хаджимба. Политик заявил, что развитие и укрепление отношений с Россией – «это жизненная необходимость для народа (абхазского – прим. Рамблер/новости)».
Россия признала независимость Абхазии в августе 2008 года. Российское посольство в республике открылось в феврале 2009 года. 19 апреля Сергей Лавров проведет переговоры с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и министром иностранных дел республики Дауром Кове.
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