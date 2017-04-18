Лавров дал практичный совет дипломатам, как повысить рождаемость

«Всё правильно, но в интересах решения демографической проблемы телевизор надо перенести в гостиную, а в спальне убрать», — заявил Лавров.

Свое заявление Лавров сделал во время осмотра нового комплекса зданий российского посольства в Сухуми. На слова Лаврова хозяйка одной из квартир ответила: «Да, это правильно». Министру также показали внутренний двор с бассейном под открытым небом. Главу ведомства сопровождал президент Абхазии Рауль Хаджимба . Политик заявил, что развитие и укрепление отношений с Россией – «это жизненная необходимость для народа (абхазского – прим. Рамблер/новости)».

Россия признала независимость Абхазии в августе 2008 года. Российское посольство в республике открылось в феврале 2009 года. 19 апреля Сергей Лавров проведет переговоры с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и министром иностранных дел республики Дауром Кове.