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Генсек ООН назначил россиянина одним из своих помощников

Россиянин стал помощником генсека ООН
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил нового помощника по вопросам правопорядка и органов законности, им стал россиянин Александр Зуев.
Об этом в среду, 19 апреля, журналистам сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Он также отметил, что Зуев работает в структуре ООН с 1990 года. Он сменит на этой должности Дмитрия Титова, который занимал пост помощника генсека последние десять лет.
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Дмитрий Титов Антониу Гутерриш Александр Зуев Стефан Дюжаррик
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