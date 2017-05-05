Минобороны: российские самолеты у берегов Аляски выполняли плановый полет

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации в сопровождении многоцелевых истребителей Су-35С в четверг у берегов Аляски выполняли плановый полет, сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на официальные военные источники сообщил, что самолеты США поднимались на перехват российских самолетов в районе Аляски, при этом самолеты РФ не были вооружены и все время оставались в международном воздушном пространстве. В Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявили РИА Новости , что полет российских самолетов у берегов Аляски был "профессиональным и безопасным".

"Четвертого мая 2017 года стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации в сопровождении многоцелевых истребителей Су-35С выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов. Отмечается, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

В апреле американские военные сообщали, что российские бомбардировщики на протяжении четырех дней подряд патрулировали международное воздушное пространство неподалеку от Аляски, каких-либо нарушений американского воздушного пространства не было. При этом российские самолеты оказывались в зоне так называемой воздушной обороны, в которой американские военные хотели бы получать уведомления о полетах гражданских и военных самолетов.