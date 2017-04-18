Лидеры фракций Думы внесли законопроект об отзыве гражданства РФ у осужденных за терроризм

"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 22 закона "О гражданстве", согласно которым основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ будет являться осуждение лица к наказанию по вступившему в законную силу приговору суда за совершение преступлений террористического характера", - говорится в пояснительной записке.