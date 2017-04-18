В МИД России обеспокоены попытками ряда стран исказить события в Идлибе

Сергей Рябков. Россия обращает внимание мирового сообщества на попытки ряда стран исказить ситуацию вокруг инцидента с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил замглавы российского МИД

«Российская сторона с озабоченностью и тревогой обращает внимание на непрекращающиеся попытки ряда стран преднамеренно исказить ситуацию вокруг инцидента в Хан-Шейхуне 4 апреля, по сути дела продиктовать ОЗХО свои скоропалительные, но при этом весьма далеко идущие выводы», — говорится в поступившем в RT комментарии Рябкова.

По его словам, всё чаще это делается в «неприемлемо развязной и вызывающей манере».

Как отметил Рябков, ситуация требует скорейшего выезда международной группы экспертов в район инцидента, а также на авиабазу Шайрат, откуда якобы был нанесён соответствующий удар.

«Требуя непредвзятого расследования на географически сбалансированной основе, мы не преследуем иной цели, кроме выяснения истины», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, он отметил, что российская сторона предлагает «разумную альтернативу», которая поможет вывести ситуацию из тупика и прекратить «бесплодные публичные препирательства».