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Главные события пятницы

Провокация Елизаветы Песковой, перестрелка в Москве и другие события дня
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Путин заявил о новой фазе подъёма в экономике России

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил о новой фазе подъёма в экономике России.
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Путин сообщил о покушениях на себя

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Российский лидер Владимир Путин рассказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну, который снимает фильм о нем, что пережил пять покушений. Также глава государства отметил, что доверяет своей охране. Об этом сообщает CBS News.
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Усманов ответил на обвинения Навального в шести пунктах
В заявлении пресс-служба Усманова поясняет, что в результате высказываний Алексея Навального как в суде, так и за его пределами, «у многих может сложиться превратное впечатление о том, как проходил судебный процесс и какие доказательства приводили обе стороны». Бизнесмен приводит ряд фактов.
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Число жертв перестрелки в Москве возросло
Число жертв потасовки со стрельбой между двумя группами людей на западе Москвы увеличилось до двух. Об этом сообщает РИА Новости.
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Задержанные в Москве члены ИГ хотели взорвать "Теплый Стан»

Фото: ТАСС

Задержанные в Москве члены террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) планировали устроить взрыв на станции метро «Теплый Стан». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники.
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Пятница в России может стать выходным

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Пятницу могут объявить выходным днем через 15 лет, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, слова которого приводит «Газета.ru».
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Опубликованы результаты голосования по реновации

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На официальном портале мэра Москвы опубликованы первые данные голосования жителей по вопросу сноса пятиэтажек.
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Дочь Пескова устроила провокацию

Фото: instagram.com/stpellegrino

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своих яхтах, дворцах, джетах, слугах, а также о главном воре страны. В своем Instagram она опубликовала ироничный пост в ответ на обвинения в роскошной и беззаботной жизни, которая не соответствует доходам ее отца.
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Еще 3 источника
Бизнес Политика Экономика
РИА Новости CBS ИТАР-ТАСС Газета.Ru
Исламское государство Центральный банк России
Дмитрий Песков Оливер Стоун Владимир Путин Сергей Швецов Еще 1 тег
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