Главные события пятницы

Путин заявил о новой фазе подъёма в экономике России

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил о новой фазе подъёма в экономике России.

Путин сообщил о покушениях на себя

Российский лидер Владимир Путин рассказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну , который снимает фильм о нем, что пережил пять покушений. Также глава государства отметил, что доверяет своей охране. Об этом сообщает CBS News.

Усманов ответил на обвинения Навального в шести пунктах

В заявлении пресс-служба Усманова поясняет, что в результате высказываний Алексея Навального как в суде, так и за его пределами, «у многих может сложиться превратное впечатление о том, как проходил судебный процесс и какие доказательства приводили обе стороны». Бизнесмен приводит ряд фактов.

Число жертв перестрелки в Москве возросло

Число жертв потасовки со стрельбой между двумя группами людей на западе Москвы увеличилось до двух. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанные в Москве члены ИГ хотели взорвать "Теплый Стан»

Задержанные в Москве члены террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) планировали устроить взрыв на станции метро «Теплый Стан». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники.

Пятница в России может стать выходным

Опубликованы результаты голосования по реновации

На официальном портале мэра Москвы опубликованы первые данные голосования жителей по вопросу сноса пятиэтажек.

Дочь Пескова устроила провокацию

Фото: instagram.com/stpellegrino

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своих яхтах, дворцах, джетах, слугах, а также о главном воре страны. В своем Instagram она опубликовала ироничный пост в ответ на обвинения в роскошной и беззаботной жизни, которая не соответствует доходам ее отца.