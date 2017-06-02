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Главные события пятницы
Фото: instagram.com/stpellegrino
Путин заявил о новой фазе подъёма в экономике России
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил о новой фазе подъёма в экономике России.
Путин сообщил о покушениях на себя
Фото: EPA
Российский лидер Владимир Путин рассказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну, который снимает фильм о нем, что пережил пять покушений. Также глава государства отметил, что доверяет своей охране. Об этом сообщает CBS News.
Усманов ответил на обвинения Навального в шести пунктах
В заявлении пресс-служба Усманова поясняет, что в результате высказываний Алексея Навального как в суде, так и за его пределами, «у многих может сложиться превратное впечатление о том, как проходил судебный процесс и какие доказательства приводили обе стороны». Бизнесмен приводит ряд фактов.
Число жертв перестрелки в Москве возросло
Число жертв потасовки со стрельбой между двумя группами людей на западе Москвы увеличилось до двух. Об этом сообщает РИА Новости.
Задержанные в Москве члены ИГ хотели взорвать "Теплый Стан»
Фото: ТАСС
Задержанные в Москве члены террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) планировали устроить взрыв на станции метро «Теплый Стан». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники.
Пятница в России может стать выходным
Пятницу могут объявить выходным днем через 15 лет, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, слова которого приводит «Газета.ru».
Опубликованы результаты голосования по реновации
На официальном портале мэра Москвы опубликованы первые данные голосования жителей по вопросу сноса пятиэтажек.
Дочь Пескова устроила провокацию
Фото: instagram.com/stpellegrino
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своих яхтах, дворцах, джетах, слугах, а также о главном воре страны. В своем Instagram она опубликовала ироничный пост в ответ на обвинения в роскошной и беззаботной жизни, которая не соответствует доходам ее отца.
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