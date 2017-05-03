Тиллерсон назвал конструктивным разговор Путина и Трампа

"Это был очень конструктивный разговор. Президенты обсудили множество деталей и обменялись мнениями. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Тиллерсон.

Ранее в ходе телефонной беседы Путин и Трамп выступили за организацию личной встречи.