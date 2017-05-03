Далее:
Главное сейчас
Газета.Ru

Тиллерсон назвал конструктивным разговор Путина и Трампа

Тиллерсон считает конструктивным разговор Путина и Трампа
Фото:
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал конструктивным телефонный разговор российского президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста по итогам беседы с главой МИД Саудовской Аравии, передает Associated Press.
"Это был очень конструктивный разговор. Президенты обсудили множество деталей и обменялись мнениями. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Тиллерсон.
Ранее в ходе телефонной беседы Путин и Трамп выступили за организацию личной встречи.
Еще 145 источников
Политика
МИД
Рекс Тиллерсон Дональд Трамп Владимир Путин
Оставить комментарий

Газета.Ru: последние новости