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Тиллерсон назвал конструктивным разговор Путина и Трампа
Фото: REUTERS
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал конструктивным телефонный разговор российского президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста по итогам беседы с главой МИД Саудовской Аравии, передает Associated Press.
"Это был очень конструктивный разговор. Президенты обсудили множество деталей и обменялись мнениями. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Тиллерсон.
Ранее в ходе телефонной беседы Путин и Трамп выступили за организацию личной встречи.
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