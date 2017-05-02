СМИ узнали о предполагаемой теме телефонного разговора Путина и Трампа

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, вероятно, обсудит конфликт в Сирии, передает агентство Рейтер.

Ранее пресс-служба Белого дома распространила график президента США, согласно которому Трамп намерен провести во вторник телефонный разговор с Путиным. Разговор запланирован на 12.30 (19.30 мск).

"Два лидера, вероятно, обсудят войну в Сирии", — передает агентство.

Это будет третий разговор двух президентов с момента инаугурации Трампа. Первый состоялся в конце января. Второй — в начале апреля, когда Трамп выразил Путину соболезнования в связи с терактом в Петербурге.