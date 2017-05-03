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WSJ: телефонный разговор Трампа и Путина состоялся по инициативе российского лидера

Разговор Трампа и Путина состоялся по инициативе президента РФ
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Телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялся по инициативе российского лидера, сообщает WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника. Он уточнил, что беседа продолжалась около 30 минут.
По словам этого чиновника, никакого прорыва достигнуто не было – и администрация Трампа не уверена в том, что Москва серьезно относится к урегулированию конфликта в Сирии.
Кроме того, он отметил отсутствие договоренности о личной встрече двух президентов на саммите G20 в Гамбурге в июле.
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Дональд Трамп Владимир Путин
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