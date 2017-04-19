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По всей России начнутся крупные командно-штабные учения МЧС
Фото: © РИА Новости. Вадим Брайдов
Крупномасштабные командно-штабные учения МЧС России по отработке действий в период паводков и природных пожаров пройдут c 19 по 21 апреля во всех регионах страны, сообщили РИА Новости в пятницу в управлении организации информирования населения министерства.
"Во всех 85 субъектах РФ будут отрабатываться действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем и природными пожарами. В учениях будут задействованы специально подготовленные силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов и организаций, предназначенные для предупреждения и ликвидации ЧС, а также пожарно-спасательные подразделения МЧС России", — сказал собеседник агентства, отметив, что особое внимание будет уделяться применению аэромобильных группировок, авиации и беспилотных летательных аппаратов.
Особенностью командно-штабных учений является то обстоятельство, что в субъектах РФ, где в связи с сезонными рисками уже введен режим чрезвычайной ситуации, все практические мероприятия будут отрабатываться не по учебным вводным, а по реальным планам действий и фактической обстановке.
По данным МЧС РФ, в 2016 году в аналогичных учениях были задействованы более 1,5 миллиона человек и свыше 350 тысяч единиц техники. К обеспечению учений привлекалась авиационная группировка в составе 67 вертолетов и 13 самолетов МЧС России, Минобороны, МВД и ФСБ.
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