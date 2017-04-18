Адвокат Учителя предложил проверить деятельность Поклонской

Ранее депутат заявила, что картина может оскорбить чувства верующих, в связи с чем она не должна появляться в широком прокате.

По словам Добрынина, есть необходимость в проверке депутатской деятельности самой Поклонской.

Он заявил, что депутат «тратит деньги налогоплательщиков на непонятные вещи», в связи с чем нужно посчитать, сколько средств было вложено в борьбу с «Матильдой» и его режиссером. Адвокат Учителя также отметил, что не знает об инициативах Поклонской, которые бы касались Крыма, и ей стоит «заняться своим регионом».