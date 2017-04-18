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Адвокат Учителя предложил проверить деятельность Поклонской
Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин прокомментировал новое обращение депутата Натальи Поклонской в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм «Матильда», сообщает ФАН.
Ранее депутат заявила, что картина может оскорбить чувства верующих, в связи с чем она не должна появляться в широком прокате.
По словам Добрынина, есть необходимость в проверке депутатской деятельности самой Поклонской.
Он заявил, что депутат «тратит деньги налогоплательщиков на непонятные вещи», в связи с чем нужно посчитать, сколько средств было вложено в борьбу с «Матильдой» и его режиссером. Адвокат Учителя также отметил, что не знает об инициативах Поклонской, которые бы касались Крыма, и ей стоит «заняться своим регионом».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу Поклонской.
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