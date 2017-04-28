В Японии оценили переговоры Абэ с Путиным как насыщенные и откровенные

Переговоры премьер-министра Японии Синдзо Абэ и российского президента Владимира Путина были насыщенными и откровенными, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

"С учетом рабочего ужина, переговоры продолжались 3 часа 10 минут и были насыщенными и по времени, и по содержанию. По содержанию переговоры между двумя лидерами были откровенными и плотными", — сказал Суга.

Он сообщил, что лидеры подтвердили конкретное продвижение по переговорам о подписании мирного договора, о чем была достигнута договоренность в декабре прошлого года во время визита Путина в Японию.

Суга подчеркнул, что обсуждались вопросы совместной экономической деятельности, была достигнута договоренность о возможности чартерного сообщения между Японией и четырьмя островами южных Курил и об увеличении пунктов въезд для японцев на эти острова. Кроме того, решено направить на острова двустороннюю группу из представителей правительства и бизнес-кругов для изучения на месте возможностей совместной экономической деятельности.

"По этим трем пунктам были достигнуты договоренности. Мы считаем это хорошим результатом", — подчеркнул Суга.

Генеральный секретарь правительства также сообщил, что состоялся откровенный обмен мнениями по вопросам Северной Кореи и Сирии.

Отсутствие мирного договора долгие годы омрачает российско-японские отношения. Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление.