Захарова: Лондон заврался дальше некуда

Из гуманитарных соображений Лондон должен официально высказаться и объясниться по поводу визы Виктории Скрипаль, заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24». «Лондон заврался дальше некуда, — сказала дипломат. — На наш взгляд, уж точно высказаться относительно выдачи или невыдачи визы Виктории Скрипаль Британия в состоянии. И мы ждем этих заявлений».

Версия о том, что приезд Виктории Скрипаль в Великобританию организуется Кремлем, абсурдна, подчеркнула Мария Захарова. «Сейчас посыпались сообщения опять со ссылкой на неназванные источники в британских структурах, Форин оффисе… Версии разнятся, — сказала она. — Одни говорят, что виза не выдана в связи с тем, что якобы с точки зрения Лондона приезд Виктории Скрипаль организуется чуть ли не Кремлем. Полный абсурд».

Россия не имеет отношения к процедуре получения британской визы родственницей Юлии Сергея Скрипалей Викторией, а также неоднократно обращалась к Лондону с требованием дать консульский доступ к Скрипалям, и передавала данные на Викторию Скрипаль в Форин-офис, заверила Захарова.

В свою очередь посольство Великобритании в Москве не комментирует информацию об отказе в британской визе Виктории Скрипаль.

Ранее стало известно, что племянница отравленного в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль не смогла получить британскую визу. Сама Виктория Скрипаль заявила, что пока ничего об этом не знает.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Великобритания обвиняет в причастности к этому Россию.