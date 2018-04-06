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Захарова: Лондон заврался дальше некуда
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Захарова: Лондон заврался дальше некуда 

Вести.Ru 3 часа назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала полным абсурдом инсинуации о том, что Кремль влияет на Викторию Скрипаль, которая собиралась посетить свою сестру Юлию в Великобритании.
Из гуманитарных соображений Лондон должен официально высказаться и объясниться по поводу визы Виктории Скрипаль, заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24». «Лондон заврался дальше некуда, — сказала дипломат. — На наш взгляд, уж точно высказаться относительно выдачи или невыдачи визы Виктории Скрипаль Британия в состоянии. И мы ждем этих заявлений».
Версия о том, что приезд Виктории Скрипаль в Великобританию организуется Кремлем, абсурдна, подчеркнула Мария Захарова. «Сейчас посыпались сообщения опять со ссылкой на неназванные источники в британских структурах, Форин оффисе… Версии разнятся, — сказала она. — Одни говорят, что виза не выдана в связи с тем, что якобы с точки зрения Лондона приезд Виктории Скрипаль организуется чуть ли не Кремлем. Полный абсурд».
Россия не имеет отношения к процедуре получения британской визы родственницей Юлии и Сергея Скрипалей Викторией, а также неоднократно обращалась к Лондону с требованием дать консульский доступ к Скрипалям, и передавала данные на Викторию Скрипаль в Форин-офис, заверила Захарова.
В свою очередь посольство Великобритании в Москве не комментирует информацию об отказе в британской визе Виктории Скрипаль.
Ранее стало известно, что племянница отравленного в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль не смогла получить британскую визу. Сама Виктория Скрипаль заявила, что пока ничего об этом не знает.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Великобритания обвиняет в причастности к этому Россию.
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