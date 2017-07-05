В Госдуму внесён законопроект о праве многодетных родителей на отпуск в удобное время

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предоставляющий многодетным родителям, чьим детям ещё не исполнилось 12 лет, выбирать удобное время для ежегодного оплачиваемого отпуска.

«Настоящим законопроектом предлагается скорректировать порядок очерёдности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставив приоритет лицам, имеющим трёх и более детей», — говорится в пояснительной записке.

По мнению депутата, данная мера предоставит многодетным родителям возможность более активно участвовать в воспитании детей и позволит совместить время отдыха обоих работающих родителей.

Ранее НСН сообщала, что 21 многодетная семья в столице получит почётный знак «Родительская слава города Москвы».