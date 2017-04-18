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Грузия осудила предстоящий визит Лаврова в Абхазию
Спецпредставитель главы правительства Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе назвал будущий визит главы МИД России Сергея Лаврова в Абхазию нарушением суверенитета своей республики. При этом замглавы МИД Грузии Давид Джалагания сказал, что российский министр иностранных дел игнорирует международные законы.
Ранее президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что российско-грузинские отношения находятся в режиме «стратегического терпения».
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