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Путин провел телефонный разговор с Меркель, Олландом и Порошенко
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба Кремля.
«Лидеры стран "нормандской четверки" вновь подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования», - говорится в сообщении.
Участники разговора приветствовали договоренность о возобновлении перемирия, достигнутую в ходе заседания контактной группы 29 марта и призвали активизировать работу по решению проблемы обмена пленных по формуле «всех на всех».
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