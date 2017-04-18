Матвиенко рассказала, в чём смысл политики России в Сирии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко , находящаяся с официальным визитом в Саудовской Аравии, объяснила, что Россия в Сирии борется за сохранение страны как суверенного государства.

«Россия выступает за политико-дипломатическое решение внутрисирийского кризиса, за мирное решение, за политическое решение исходя из того, что нет военного решения. Его не существует, и это признают все наши партнёры. Россия борется за сохранение Сирии как суверенного государства, чтобы не допустить ливийского сценария полного развала. Вот в чём смысл политики России в Сирии. Ну и естественно — это непремиримая борьба с террористическими организациями», — заявила Матвиенко.

При этом она отметила, что с сирийской оппозицией нужно вести диалог.