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Матвиенко рассказала, в чём смысл политики России в Сирии
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся с официальным визитом в Саудовской Аравии, объяснила, что Россия в Сирии борется за сохранение страны как суверенного государства.
«Россия выступает за политико-дипломатическое решение внутрисирийского кризиса, за мирное решение, за политическое решение исходя из того, что нет военного решения. Его не существует, и это признают все наши партнёры. Россия борется за сохранение Сирии как суверенного государства, чтобы не допустить ливийского сценария полного развала. Вот в чём смысл политики России в Сирии. Ну и естественно — это непремиримая борьба с террористическими организациями», — заявила Матвиенко.
При этом она отметила, что с сирийской оппозицией нужно вести диалог.
Ранее спикер Совфеда заявила, что у России нет цели сохранения у власти Башара Асада, однако она против насильственного свержения режима в стране.
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