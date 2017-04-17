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Навального обвинили в незаконном получении денег от Ходорковского
Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный незаконно получал деньги от экс-руководителя НК «ЮКОС» Михаила Ходорковского. С таким заявлением выступил журналист Олег Лурье в своем аккаунте в LiveJournal.
В публикации приводятся копии документов, демонстрирующие, что представители олигарха передали главе штаба Навального Леониду Волкова 60 тысяч долларов для исследований по теме «Структуры современного российского общества». По версии журналиста, в незаконных схемах участвовали Наталья Шачкова, Мария Баронова и Франк Герхард Ридер. Лурье называет эти действия «финансированием политической деятельности из-за рубежа в обход установленной процедуры регистрации в качестве иностранного агента».
11 апреля оппозиционер Алексей Навальный анонсировал всероссийскую акцию протеста на 12 июня. Глава ФБК призвал граждан выходить в День России на митинг с российскими флагами. Темой акции станет борьба с коррупцией. 26 марта Навальный был задержан на несанкционированной акции протеста в центре Москвы за неповиновение требованиям сотрудников полиции и приговорен к 15 суткам административного ареста.
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