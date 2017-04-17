Навального обвинили в незаконном получении денег от Ходорковского

Журналист, в частности, привел в посте копии документов, из которых следует, что доверенные лица Ходорковского передали руководителю штаба Навального Леониду Волкову по меньшей мере 60 тысяч долларов под видом платы за проведение исследований по теме «Структуры современного российского общества».

Помимо Волкова, в посте Лурье упоминаются такие участники описанных схем, как Наталья Шачкова, Мария Баронова и гражданин Германии Франк Герхард Ридер.

По словам журналиста, эти действия команды Навального в получении денег от Ходорковского — «по сути, финансирование политической деятельности из-за рубежа в обход установленной процедуры регистрации в качестве иностранного агента».

В Кремле эти материалы назвали «примером творчества осужденного гражданина». Усманов назвал утверждения Навального ложью и подал на него в суд.

Расследование ФБК послужило для организаторов поводом для массовых акций в разных городах страны. Часть выступлений, включая митинги в Москве и Санкт-Петербурге, не были санкционированы властями. В столице, по официальным данным, на Тверскую улицу в центре города вышли около восьми тысяч человек. По информации мэрии, были задержаны около 600 участников.