Ройзман будет баллотироваться в губернаторы Свердловской области

Евгений Ройзман выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Свердловской области. Об этом мэр Екатеринбурга написал в своем аккаунте в Facebook.

«Иду в губернаторы Свердловской области. Я здесь не проигрывал ни одних выборов», - написал Ройзман.

Евгений Ройзман занимает пост мэра Екатеринбурга с 24 сентября 2013 года.