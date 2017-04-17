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Ройзман будет баллотироваться в губернаторы Свердловской области
Евгений Ройзман выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Свердловской области. Об этом мэр Екатеринбурга написал в своем аккаунте в Facebook.
«Иду в губернаторы Свердловской области. Я здесь не проигрывал ни одних выборов», - написал Ройзман.
Евгений Ройзман занимает пост мэра Екатеринбурга с 24 сентября 2013 года.
Выборы губернатора Свердловской области пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года. 17 апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Чиновник будет занимать пост исполняющего обязанности главы региона до выборов нового губернатора. Куйвашев руководит областью с мая 2012 года.
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