В Совфеде оценили угрозу военного столкновения России и США

Теоретическая возможность военного столкновения США и России существует, и она обусловлена наличием множества проблем на международной арене и различными подходами к ним. Такое мнение высказал в понедельник, 17 апреля, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру»

«Меня особенно волновала ситуация с Северной Кореей. Если бы американцы нанесли удар после испытания [ракеты], то Северная Корея могла бы ответить, несмотря на то, что несоизмерим их военный и экономический потенциал. Потом Китай мог вмешаться, здесь рядом мы…», — сказал сенатор.

Джабаров подчеркнул, между Москвой и Вашингтоном накопилось множество нерешенных вопросов. «В частности, мы по-разному оцениваем ситуацию на Ближнем Востоке, у нас есть много спорных вопросов по Украине», — пояснил он.

В то же время парламентарий полагает, что ядерные державы понимают ответственность «по сохранению мира на земле», которая лежит на них. Однако, по его мнению, для минимализации риска военного конфликта необходимо вернуть Совету безопасности ООН «реальный статус», так как именно он помогал «сохранять мир на планете после Второй мировой войны».

Ранее в понедельник социологи сообщили, что 30 процентов россиян считают возможной войну между Россией и США. При этом 63 процента опрошенных оценивают такой конфликт как маловероятный.

16 апреля стало известно о неудачных ракетных испытаниях КНДР. За два дня до этого сообщалось, что США заявили о возможности упреждающего удара по военных объектам Северной Кореи, если она проведет испытание ядерного оружия. Пхеньян в ответ пригрозил сокрушительным ядерным ударом.