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Лавров ответил на заявления помощника Трампа о России
Сергей Лавров заявил, что в Кремле ориентируются на слова главы США Дональда Трампа, а не на заявления его помощников. Комментарий российского министра иностранных дел передает ТАСС.
«Будем ориентироваться на то, что в очередной раз подтвердил президент (США – прим. Рамблер/новости) Дональд Трамп, а не на слова его помощника. Президент подтвердил, что он хочет наладить отношения с РФ, и мы к этому тоже готовы», — заявил Лавров.
Лавров сделал свое заявление, комментируя слова советника президента США по национальной безопасности генерал-лейтенанта Герберта Макмастера. Американский чиновник заявил, что Москва «ведет подрывную деятельность в Европе». Помощник Трампа добавил, что Кремль виноват в появлении запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
12 апреля глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели пятичасовые переговоры в Москве. По итогам встречи российский министр заявил, что переговоры с американским представителем были «обстоятельными и откровенными». Тиллерсон заявил, что будет создана рабочая группа по разрешению наиболее сложных проблем в отношении двух стран. Президент США Дональд Трамп, комментируя результаты встречи, заявил, что «все будет отлично между Россией и США».
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