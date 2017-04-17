Лавров ответил на заявления помощника Трампа о России

«Будем ориентироваться на то, что в очередной раз подтвердил президент (США – прим. Рамблер/новости) Дональд Трамп, а не на слова его помощника. Президент подтвердил, что он хочет наладить отношения с РФ, и мы к этому тоже готовы», — заявил Лавров.

Лавров сделал свое заявление, комментируя слова советника президента США по национальной безопасности генерал-лейтенанта Герберта Макмастера . Американский чиновник заявил, что Москва «ведет подрывную деятельность в Европе». Помощник Трампа добавил, что Кремль виноват в появлении запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»