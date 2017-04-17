Лавров ответил на заявления помощника Трампа о России

"Будем ориентироваться на то, что в очередной раз подтвердил президент Дональд Трамп, а не на слова его помощника, а президент подтвердил то, что он хочет наладить отношения с Российской Федерацией. И мы к этому тоже готовы", — сказал он.

Так глава МИД прокомментировал заявления советника Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенанта Герберта Макмастера о том, что Россия "ведет подрывную деятельность в Европе".

При этом сам американский президент после визита госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву выразил уверенность в том, что "все будет отлично между Россией и США".

Лавров напомнил, что подобные заявления Трамп делал и во время предвыборной кампании.

Глава МИД также прокомментировал последние действия Белого дома. Так, по его словам, Москва надеется, что Вашингтон воздержится от односторонних шагов в отношении КНДР наподобие недавнего удара по Сирии. "Мы не приемлем ядерные и ракетные авантюрные действия Пхеньяна в нарушение многочисленных резолюций Совбеза ООН , но это отнюдь не означает, что можно таким же образом нарушать международное право, применяя силу за нарушение устава ООН", — сказал министр.

Что касается ракетного удара по авиабазе Шайрат, то, по мнению Лаврова, эти действия США лишь усугубили ситуацию и затруднили поиск политического урегулирования в Сирии.

"Мы вновь констатировали необходимость консолидации усилий всего международного сообщества в борьбе с международным терроризмом", — подчеркнул министр, добавив, что в этой сфере необходимо действовать исключительно на прочной основе международного права и Устава ООН.