Песков призвал не отождествлять мнение Дмитрия Киселева с позицией Кремля

Песков согласился, что позиция Киселева "обычно близка (к официальной) - это, действительно, так, но не каждый раз". "Все-таки во многом это авторское телевидение, это итоговая авторская программа Дмитрия Киселева. Вы знаете, что это именитый аналитик со своей точкой зрения, со своим политическим международным мировоззрением", - сказал пресс- секретарь президента РФ.

"Поэтому это (высказывания Киселева) не нужно отождествлять как-то с официальной позицией, это авторское телевидение", - заключил Песков.