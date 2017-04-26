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РИА Новости

В США утвердили замгенпрокурора, расследующего "вмешательство РФ в выборы"

Сенат США утвердил куратора по «вмешательству» России в выборы
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Сенат США утвердил во вторник Рода Розенстайна на пост первого заместителя генпрокурора, свидетельствуют результаты голосования.
За кандидатуру Розенстайна проголосовали 94 сенатора, против были шесть.
Розенстайн в качестве замглавы минюста США будет курировать повседневную деятельность министерства, а также ряд громких расследований, в том числе и предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Генпрокурор и глава министерства Джефф Сешнс добровольно отказался от того, чтобы курировать это расследование, после того, как стало известно о его встрече в прошлом году с послом России в США. СМИ расценили эту встречу как подозрительную, хотя никаких обвинений Сешнсу не предъявлялось.
В министерстве юстиции, а также в комитетах по разведке сената и палаты представителей конгресса США идут расследования относительно предположений о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.
Пока власти США не представили никаких доказательств этого. Москва неоднократно опровергала эти обвинения, называя их бездоказательными.
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