За кандидатуру Розенстайна проголосовали 94 сенатора, против были шесть.

Розенстайн в качестве замглавы минюста США будет курировать повседневную деятельность министерства, а также ряд громких расследований, в том числе и предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Генпрокурор и глава министерства Джефф Сешнс добровольно отказался от того, чтобы курировать это расследование, после того, как стало известно о его встрече в прошлом году с послом России в США. СМИ расценили эту встречу как подозрительную, хотя никаких обвинений Сешнсу не предъявлялось.

министерстве юстиции , а также в комитетах по разведке сената и палаты представителей конгресса США идут расследования относительно предположений о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.

Пока власти США не представили никаких доказательств этого. Москва неоднократно опровергала эти обвинения, называя их бездоказательными.