Минтруду предложили хоронить всех умерших россиян за счёт государства

Глава политической партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин направил министру труда Максиму Топилину письмо (текст письма есть в распоряжении RT), в котором предлагается ввести гарантированное право погребения каждого умершего российского гражданина за счёт государства. Об этом сообщил зампред ЦК партии Сергей Малинкович.

Сурайкин пояснил, что в условиях экономического кризиса положение многих россиян «чрезвычайно осложнилось», для многих людей расходы на погребение близких стали «непосильной ношей» и «нерешаемой проблемой».

«По подсчётам компартии «Коммунисты России», миллионы людей в России тревожатся, смогут ли близкие найти средства, чтобы проводить их в последний путь. Для многих россиян, находящихся за чертой бедности, такая помощь имела бы очень важное значение. Предлагается выделять от 30 до 50 тысяч рублей (в зависимости от региона) на расходы по гарантированному погребению каждого гражданина России», — подчеркнул Сурайкин.

Отмечается, что в советское время при нехватке денег у родственников умершего задачу захоронения решало государство, добавил председатель ЦК партии.

По его словам, в случае, если семья будет в состоянии захоронить родственника и не воспользуется помощью государства, средства могут быть перераспределены на другие социальные нужды.

Ранее на сайте «Российская общественная инициатива» была размещена петиция с просьбой финансировать захоронение россиян из средств Пенсионного фонда. Петиция уже собрала несколько тысяч голосов. Для официального рассмотрения правительством она должна собрать 100 тысяч голосов.