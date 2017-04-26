В Госдуму внесли проект закона о наказании за похищение невест

Депутаты Национального собрания Ингушетии внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести ответственность в виде до трех лет лишения свободы за похищение человека с целью вступления в брак. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных Госдумы.

"Внести в Уголовный кодекс России изменение, дополнив его статьей следующего содержания: похищение человека с целью вступления в брак - наказывается принудительными работами на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок", - говорится в законопроекте.