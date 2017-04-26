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В Госдуму внесли проект закона о наказании за похищение невест
Депутаты Национального собрания Ингушетии внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести ответственность в виде до трех лет лишения свободы за похищение человека с целью вступления в брак. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных Госдумы.
"Внести в Уголовный кодекс России изменение, дополнив его статьей следующего содержания: похищение человека с целью вступления в брак - наказывается принудительными работами на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок", - говорится в законопроекте.
Ранее спикер парламента Ингушетии Зелимхан Евлоев предложил наказывать за похищение невест тюремным заключением на срок до трех лет. Он заявил, что зачастую истории с похищением невест приводят к кровопролитию.
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