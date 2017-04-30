Хирург рассказал о попытке сорвать байкерский мотопробег до Берлина

Участники международного мотопробега «Дороги Победы на Берлин!» столкнулись с проблемами при въезде на территорию Польши. Об этом сообщил лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как Хирург. Его слова приводит издание «Вечерний Брест» в воскресенье, 30 апреля.

«У меня есть информация, что наша колонна, стартовавшая из Калининграда в Бранево, была остановлена. Польские пограничники целенаправленно искали среди мотоциклистов "Ночных волков" , сверяя все мотоциклы по номерам и разворачивая ребят на границе», — сказал Залдостанов, добавив, что некоторые из участников мотомарша не смогли пересечь границу.

Он отметил, что возглавляемая им группа байкеров попытается въехать в Польшу из белорусского города Брест. Кроме того, Хирург напомнил, что в 2016 и 2015 годах российским активистам также чинили препятствия на пути к Берлину, не пропуская на территорию Евросоюза

Как сообщили ТАСС в генконсульстве России в Бресте, 30 апреля белорусско-польскую границу пересекли и въехали на территорию ЕС восемь участников мотопробега — все они граждане европейских стран. В ближайшее время попытку попасть в Польшу предпримут российские участники мотопробега. «Александр Сергеевич [Залдостанов] также выехал на границу», — уточнили в дипмиссии.

Мотопробег «Дороги Победы на Берлин!» стартовал 27 апреля в Москве и должен завершиться 9 мая в столице Германии. Мотоциклетная колонна проедет с флагами Победы через Минск, Брест, Варшаву, Освенцим, Прагу, Дрезден и другие города до Берлина, отдавая дань памяти и уважения советским солдатам и офицерам, воевавшим в годы Великой Отечественной войны. Помимо российских участников, в пробеге также участвуют мотоциклисты из Белоруссии, Германии, Польши и Словакии. Мероприятие проводится третий год подряд.