СМИ: расследование в Конгрессе США связей Трампа с РФ фактически остановилось

Специальный комитет по разведке Сената Конгресса США не предпринимает никаких действий в рамках расследования предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией, и на сегодняшний день встает вопрос о том, в состоянии ли комитет провести соответствующее разбирательство. Об этом сообщило в воскресенье сетевое издание The Daily Beast со ссылкой на источники в Сенате.

По их данным, несмотря на то, что комитет еще три месяца назад согласился провести расследование, никаких действий по сути предпринято не было. Не было назначено ни одного должностного лица, которое бы всецело отвечало за него, а те семь человек, которые должны вести следствие, не имеют опыта в проведении расследований. По оценке источников, если так пойдет и дальше, то история может растянуться на годы.

Отмечается, что с момента формального инициирования расследования члены комитета не вызывали для дачи показаний ни одного свидетеля, даже тех, о ком местные СМИ и истеблишмент упоминают чуть ли не каждый день: ни бывшего главу предвыборного штаба Пола Манафорта , ни экс-помощника президента по нацбезопасности Майкла Флинна , ни члена предвыборного штаба Картера Пейджа. Как утверждает The Daily Beast, единственное, что на сделали члены комитета - разослали разного рода запросы на предоставление документов, имеющих отношение к вопросу. Однако при этом даже не был установлен крайний срок их подачи.

"Это или расследование или нет: должны быть четкие инструкции, все должно быть строго. Как можно проводить достоверное разбирательство, когда им занимаются неполный рабочий день всего семь человек?" - говорит источник издания, близкий к комитету.