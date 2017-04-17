По ее словам, фильм получил отрицательную оценку. Эксперты пришли к выводу, что в картине «образ канонизированного Русской православной церковью императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства значительной части православных христиан».

По их мнению, в «Матильде» царь представлен как «неадекватный и нравственно растленный человек».

Также депутат отметила, что эксперты считают недопустимым публично показывать «Матильду» в связи «с высокой степенью провокативности и уничижения».