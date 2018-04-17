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Коалиция США зафиксировала активизацию ИГ* в сирийском Абу-Камале
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Коалиция США зафиксировала активизацию ИГ* в сирийском Абу-Камале 

РИА Новости 17 апреля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Коалиция США видит повышение активности ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ — ред.) в районе сирийского города Абу-Камаль, готова делиться разведданными на этот счет с РФ, заявил представитель коалиции полковник Райан Диллон на брифинге в Пентагоне.
"Мы видели сообщения, которые мы подтвердили за счет нашего собственного сбора разведданных, что ИГ* начинает проводить больше атак на западной стороне реки Евфрат в районе Абу-Камаля против сил, поддерживающих режим (власти Сирии — ред.)", — сказал Диллон.
"Если мы увидим (новые действия) ИГ* на западе от реки Евфрат, мы скажем об этом русским, и будем надеяться, что они будут предпринимать действия по той информации, которую мы им предоставили", — сказал Диллон. При этом, по его словам, силы коалиции под руководством США «почти никогда» не проводят операции к западу от Евфрата.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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