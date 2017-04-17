Москва попытается вернуть КНДР за стол переговоров

Источники в российских дипломатических кругах заявили «Известиям», что РФ попытается вернуть Северную Корею к мирному переговорному процессу. Надежду на это выразил госсекретарь США Рекс Тиллерсон , и его пожелание имеет под собой серьезные основания.

Хотя Россия и Соединенные Штаты согласны в том, что ядерная программа КНДР является источником угрозы, мнения Москвы и Вашингтона по поводу путей урегулирования этой ситуации радикально разнятся.

США допускают возможность нанесения превентивного удара и в целом применение силовых методов, тогда как Россия убеждена в необходимости проведения мирных переговоров.

«США по-прежнему твердо привержены союзническим обязательствам и намерены защищать Республику Корея», — заявили «Известиям» в Госдепартаменте США . При этом несколько российских дипломатических источников утверждают, что Москва «действительно пытается вывести КНДР на многосторонние переговоры».

«Мы разделяем обеспокоенность международного сообщества по поводу последних действий Пхеньяна, однако не считаем агрессию против КНДР выходом из ситуации», —отметил дипломатический источник.

По мнению заместителя главы комитета по международным делам Совета Федерации Андрея Климова, Россия действительно способна повлиять на позицию КНДР, поскольку не разрывала дипломатических отношений с этой страной, никогда не допускала оскорбительных высказываний в отношении ее лидеров, поддерживает двусторонние межпартийные и межпарламентские связи.

При этом, как отметил Климов, у РФ хорошие отношения и с Южной Кореей, что подтверждает безвизовый режим. «Мы можем быть медиатором в этом вопросе», — считает сенатор, отметив, что схожими характеристиками для влияния на позицию КНДР обладает и Китай.

Подробнее — в материале «Известий»:

Россия попробует вернуть КНДР к переговорам