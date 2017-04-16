Афганистан попросил у России помощи для армии

Афганистан официально попросил Россию помочь в снабжении, обслуживании и обучении армии и правоохранительных органов . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента по вопросам политики и стратегического планирования МИД Афганистана Мухаммеда Ашрафа Хайдари.

«Мы обсуждали этот вопрос в Министерстве иностранных дел РФ и обратились с просьбой рассмотреть возможность обеспечения сервисной поддержки в Афганистане, а также материального снабжения и подготовки кадров для афганской армии и полиции», - сказал он.

В частности, Хайдари заявил, что афганская армия испытывает трудности в обслуживании вертолетов российского производства, состоящих на ее вооружении. Санкции Запада против России негативно сказались на этом сотрудничестве.

«Мы обратились к России с просьбой обеспечить сервисное обслуживание для воздушных судов, вертолетов российского производства в Афганистане… Мы хотели бы видеть разрешение сложностей в отношениях между Россией и США и приветствуем заявления, прозвучавшие с обеих сторон по итогам встречи между главами внешнеполитических ведомств двух стран Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном».

Хайдари возглавлял делегацию страны на региональных консультациях в Москве 14 апреля.