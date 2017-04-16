Матвиенко об ударе США в Сирии: РФ не хочет повторения иракского сценария

Валентина Матвиенко. Россия не хочет повторения сценария наподобие иракского, нельзя придумывать поводы для вторжения в суверенное государство, о чем свидетельствует удар США по Сирии, заявила председатель Совета Федерации

"Мы уже имеем опыт, когда под надуманным предлогом якобы имевшегося химического оружия, в Ирак было вторжение западной коалицией. И мы знаем, чем это закончилось. Мы не хотим повторения подобных сценариев бездоказательных и не хотим, чтобы искали таким образом поводы, придумывали поводы для вторжения в суверенное государство — этим является бомбардировка крылатыми ракетами Сирии, является грубейшим нарушением международного права и актом агрессии в отношении суверенного государства", — заявила Матвиенко журналистам, комментируя вопрос о ситуации в Сирии.

Председатель Совета Федерации находится в официальным визитом в Саудовской Аравии. В субботу Матвиенко встретилась с председателем Консультативного совета Шуры королевства Абдаллой Аш-Шейхом. Она обсудила с принимающей стороной ситуацию в Сирии.